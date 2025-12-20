I due bambini erano in un parco giochi insieme ai genitori, si sono allontanati ed è successo il dramma Un dramma. Il più brutto che ci possa essere e che si possa vivere per un genitore. Due bambini erano ad un parco giochi, si sono allontanati e purtroppo uno dei due è scivolato in una zona pericolosa e ha perso la vita. (Ansa Foto) Cityrumors.it Il piccolo aveva 11 anni ed è morto sul colpo dopo essere precipitato da una parete di roccia in val Venosta, in Alto Adige. Per quel che si è venuto a sapere il bambino insieme a un suo amico si era arrampicato in una zona dove non doveva stare, anche perché si era allontanato dai suoi genitori che l’avevano portato in un parco giochi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Stavano giocando con un amico, precipita nel vuoto: morto a 11 anni

