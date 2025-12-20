2025-12-20 00:59:00 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima Tottenham-Liverpool. Il Liverpool punta a estendere la propria serie di imbattibilità a sei partite in tutte le competizioni e ottenere la terza vittoria consecutiva quando i campioni in carica della Premier League visiteranno il Tottenham sabato. I Reds hanno battuto il Brighton & Hove Albion 2-0 sabato scorso in quella che potrebbe essere stata l’ultima apparizione dell’attaccante Mohamed Salah per il club, con il capitano egiziano che si è successivamente unito al suo paese alla Coppa d’Africa 2025 ed è fortemente legato al trasferimento in Arabia Saudita a gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Statistiche, squadre, anteprima della Premier League

Leggi anche: Anteprima, statistiche, pronostici della Premier League

Leggi anche: Formazioni, statistiche, anteprima in Premier League

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Liverpool vs Brighton: Pronostico e Anteprima; Manchester City - West Ham United Pronostico e Anteprima Partita; Bournemouth vs Burnley: Anteprima e Pronostico; Manchester United contro Bournemouth: Anteprima e Pronostico.

Premier League: classifica marcatori, record gol e statistiche - Nel corso degli anni, la Premier League ha consolidato la sua reputazione come uno dei campionati di calcio più famosi e competitivi al mondo. corrieredellosport.it

West Ham contro Liverpool | Anteprima della partita di Premier League

STATISTICHE - Il #Napoli aggancia la Roma al quinto posto delle squadre che hanno conquistato più finali nella storia della Supercoppa Italiana: sei, dietro a Juventus (17), Milan (13), Inter (13, impegnata domani nella semifinale contro il Bologna) e Lazio (ot - facebook.com facebook