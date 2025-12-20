Startlist superG Val d’Isere 2025 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Domenica 21 dicembre (ore 11.00) si disputerà il superG femminile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si conclude il fine settimana in Francia, appuntamento con un nuovo evento di velocità dopo la discesa andata in scena sabato: si tratterà dell’ultima gara prima di Natale, ma il Circo Bianco in rosa non si prenderà grosse pausa e già il prossimo fine settimana sarà protagonista a Semmering. Si preannuncia un superG particolarmente acceso, vibrante e appassionante, con diverse atlete in grado di fare saltare il banco e desiderose di conseguire il risultato di lusso. 🔗 Leggi su Oasport.it

