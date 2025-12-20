Startlist mass start femminile biathlon Annecy 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Si completa il programma di gare ad Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nella tarda mattinata di domani, domenica 21 dicembre, alle ore 12.15, si terrà la 12.5 km mass start femminile. L’Italia schiererà tre azzurre: si sono qualificate grazie al piazzamento in classifica generale Dorothea Wierer, che avrà il pettorale numero 2, Lisa Vittozzi, che partirà col numero 6, mentre Rebecca Passler, fuori dalle prime 25 della generale, è una delle 5 qualificate grazie ai punti guadagnati nella tappa francese, e scatterà col numero 29. 🔗 Leggi su Oasport.it

