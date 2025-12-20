Starlink sbarca in Africa | accordo con Airtel per connettere 170 milioni di persone

In Africa, dal prossimo anno, 170 milioni di persone avranno la possibilità di comunicare anche da aree remote prive di connessione. A renderlo possibile sarà la nuova partnership siglata tra Starlink e Airtel Africa per implementare il servizio satellitare Direct-to-Cell in 14 Paesi del continente africano. Gli obiettivi di Starlink, tra scuole e sanità. L’iniziativa mira a colmare il divario digitale, l’isolamento caratteristico delle aree sperdute e le disuguaglianze, in una parte del mondo in cui le infrastrutture tradizionali sono molto costose o addirittura del tutto assenti. Grazie alla costellazione satellitare di Elon Musk sarà possibile, infatti, migliorare l’accesso ai servizi essenziali, dalla sanità all’istruzione, oltre a garantire maggiori opportunità economiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

