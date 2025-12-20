Stallo sbloccato sul condono, la decisione sulle pensioni. Testo in Aula lunedì La Commissione Bilancio del Senato ha approvato la manovra, dando il via libera al mandato al relatore. Questa decisione permette al testo di proseguire il suo iter parlamentare, avvicinando la fase di discussione in Aula prevista per lunedì.

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra. Nel corso della seduta è stato approvato il mandato al relatore, consentendo così al testo di proseguire il suo iter parlamentare. Secondo il calendario stabilito, il provvedimento approderà in Aula lunedì 22 dicembre per l'avvio della discussione generale, mentre il voto finale è previsto per martedì. Percorso a ostacoli per il governo, passato attraverso l'ok al maxi-emendamento alla manovra che riunisce una serie di interventi inizialmente destinati a un provvedimento separato, ma i lavori procedono a singhiozzo. Il pacchetto concentra misure di natura economica e finanziaria, rivolte in particolare al sistema produttivo, al lavoro e ad alcuni grandi capitoli di spesa pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

