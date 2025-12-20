"Una nuova visita all’azienda, è la seconda per me: St è viva, satura dal punto di vista produttivo. Siamo qui perché questo è un polo strategico e l’incontro ci ha permesso, ancora una volta, di certificarlo". Ieri pomeriggio Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo, ad Agrate ha varcato i cancelli della multinazionale del chip alle prese con un difficile processo di riorganizzazione e tavolo aperto al Mimit. "È uno stabilimento che innova", aggiunge l’assessore, che aveva intimato l’altolà ai manager, dopo il primo incontro romano invitando il board a presentare per la fabbrica di via Olivetti "un piano industriale all’insegna del rilancio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - St, una mobilitazione senza sosta: "Azienda strategica, va rilanciata"

