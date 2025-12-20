Spunti di vista La società alla riprova del nove

Ombre, dubbi e tanti punti interrogativi. Per il Milan tornato da Riad con una sconfitta senza troppe attenuanti è tempo di riflessioni. Perdere col Napoli ci sta, ma l’ennesimo “flop“ di alcuni degli acquisti estivi più onerosi non è accettabile. La spina dorsale dell’undici titolare mandato in campo da Massimiliano Allegri era costituita dal difensore De Winter (18 milioni), dal centrocampista Jashari (35 milioni) e dall’attaccante Nkunku (37 milioni). Novanta milioni in fumo, verrebbe da dire, anche perché, chi più chi meno (lo svizzero, a lungo in infermeria), tutti hanno avuto delle chance senza però dare delle risposte positive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

