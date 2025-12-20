Sport Nepi | E' ascensore sociale Caivano lo dimostra

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - "A Caivano abbiamo creato una situazione che va oltre l'impianto sportivo. Siamo riusciti a portare a termine il lavoro e oggi, anche grazie alla sinergia con le Fiamme Oro, più di mille ragazzi fanno attività in quegli impianti e a lavorarci sono tutti giovani di quel territorio, valorizzando cosi il ruolo dello sport come ascensore sociale”. Così Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, durante la consegna del premio “ICSC - Impiantistica e promozione sportiva”, per la realizzazione del modello Caivano in occasione del riconoscimento ASI Sport e Cultura. “Nella vita di Sport e Salute c'è un prima e un dopo Caivano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Abodi al Secolo: "Lo sport sociale è un caposaldo del governo Meloni. Replicheremo il modello Caivano in otto città"

Diritto alla casa, Bernabè: "L'ascensore sociale è fermo e sta alimentando il divario sociale"

