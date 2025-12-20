Sport in tv oggi sabato 20 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 20 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Autentica abbuffata di discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista con la discesa libera femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena con gli inseguimenti ad Annecy, imperdibile lo skicross a San Candido e il PSL di snowboard a Davos, senza dimenticarsi di slittino, bob, skeleton, combinata nordica, salto con gli sci e sci freestyle in giro per tutto il Pianeta. Perugia sarà impegnata nella semifinale del Mondiale per Club di volley maschile contro il Volei Renata, con il chiaro obiettivo di raggiungere l’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

