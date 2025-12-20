Milano, 20 dic. (Adnkronos) - “Lo sport è vita, la cultura rende liberi». È questo il messaggio al centro dell'intervento di Michele Cioffi, responsabile nazionale ASI Cultura, nel corso della cerimonia di consegna della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, svoltasi questa mattina a Roma. Uno slogan semplice ma immediato, come lo ha definito lo stesso Cioffi, che racchiude la filosofia del riconoscimento promosso dall'Ente fin dal 2006. «Se riusciamo a innescare questo seme dello sport e della cultura nelle nuove generazioni – ha spiegato – probabilmente riusciremo a formare ragazzi capaci di dedicarsi a corretti stili di vita, ma anche di apprezzare la bellezza culturale e artistica». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, Cioffi (Asi): "Lo sport è vita, la cultura rende liberi"

Leggi anche: Sport, Cioffi (Asi): "Lo sport è vita, la cultura rende liberi"

Leggi anche: ASI Cultura, grande successo per l’omaggio a Pasolini. Cioffi: “Memoria e partecipazione, la cultura è comunità”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sport, Cioffi (Asi): Lo sport è vita, la cultura rende liberi.

ASI, Sport&Cultura in ricordo di Mihajlovic e Sconcerti - Un minuto di silenzio per ricordare Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti, scomparsi entrambi a distanza di poche ore. ilmessaggero.it

Asi, gli “Oscar dello Sport Italiano” al Salone d'Onore del Coni - Sabato 18 dicembre alle 18,30, presso il Salone d’Onore del Coni e ospiti del presidente Giovanni Malagò (che sarà presente), si svolgerà il “Premio Sport&Cultura - ilmessaggero.it

Premio Asi Sport&Cultura, le nomination della ventesima edizione - La giuria è composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie ... msn.com