Sport Buonfiglio | Valorizziamo nostro patrimonio diamo ad atleti opportunità
Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Cerchiamo di valorizzare il nostro patrimonio, pianificare i calendari di gara per tempo e dare agli atleti le migliori opportunità per esprimersi». Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha commentato la preparazione degli atleti italiani in vista del secondo anno del quadriennio olimpico, intervenendo durante la cerimonia della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura. Il numero uno del Coni ha spiegato come la preparazione olimpica proceda in sintonia con tutte le federazioni, non solo quelle olimpiche. "Valutiamo lo stato di forma presso l'Istituto di Medicina dello Sport di tutti gli atleti probabili olimpici – ha detto – e condividiamo con le direzioni tecniche delle federazioni la metodologia e il cammino da seguire. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: "Valorizziamo il nostro patrimonio musicale"
Leggi anche: Scherma Inclusiva con atleti olimpici e paralimpici a Roma. Mazzone: “La bellezza del nostro sport”
Sport, Buonfiglio: “Valorizziamo nostro patrimonio, diamo ad atleti opportunità” - (Adnkronos) – “Cerchiamo di valorizzare il nostro patrimonio, pianificare i calendari di gara per tempo e dare agli atleti le migliori opportunità per esprimersi». sassarinotizie.com
I primi sei mesi di Buonfiglio al comando dello sport - E al calcio dico che per costruire un percorso diverso ci vuole una strategia condivisa che permetta di far cre ... ilfoglio.it
Buonfiglio (Coni): 'Win for Italia team conferma importanza strategica dello sport' - A margine di un evento di Federscherma il presidente del Coni Luciano Buonfiglio plaude all'emendamento che propone la nuova lotteria per favorire lo sport nazionale definendola 'un risultato incredib ... gioconews.it
Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, insieme al Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, ha consegnato il Collare d’Oro al merito sportivo a Chiara Consonni e la Stella d’Oro a Elena Cecchini. #Coni #Collared'Oro #ChiaraCo - facebook.com facebook
Il Presidente del CONI è intervenuto alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia. Buonfiglio: “Sport è formidabile strumento di diplomazia e di promozione dei valori dell’Italia nel mondo” Leggi la notizia bit.ly/4sf5hoS @ItalyMFA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.