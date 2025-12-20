Equalize, l’ex dem indagato nega la rivelazione di segreto: «Nessuna intermediazione presso la Finanza per Lorenzo Sbraccia». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Spioni, sos e accessi abusivi della Gdf. Ora Legnini si difende e «assolve» Zafarana

Leggi anche: Equalize, accessi abusivi al database del Viminale. Dubbi degli inquirenti sulle chat del generale della Finanza

Leggi anche: Tre poliziotti a processo per accessi abusivi Sdi, le difese "contro" un sequestro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Banche dati, la stretta sugli accessi: «Spioni da denunciare entro sei ore» - Informazioni sensibili sulla premier Giorgia Meloni, i ministri, prime file del governo. ilmessaggero.it