Spenderemo 9,6 miliardi per i regali e per la tavola di Natale

AGI - A Natale gli italiani spenderanno 9,6 miliardi di euro per i regali, e i prodotti enogastronomici sono tra i più gettonati nella classifica delle scelte fatte, precedendo abbigliamento e accessori e, a seguire, articoli per la casa, libri, giocattoli e tecnologia. Lo dice un'indagine ColdirettiIxè sulle abitudini festive, con la corsa agli acquisti che entra nella fase finale. Ben cinque milioni di italiani concentra le spese proprio nella settimana che precede il Natale. Il budget medio è in aumento rispetto allo scorso anno, anche se si registrano forti differenze tra l'impegno di spesa programmato: infatti, l'11% non supera i 50 euro, il 44% resta tra 50 e 150 euro, il 24% arriva a 300 euro e il restante 21% si spinge più su. 🔗 Leggi su Agi.it

