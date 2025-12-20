Spartacus | House of Ashur il creatore Steven S DeKnight | La serie parla della politica di oggi

La nostra intervista allo showrunner e ai protagonisti Nick E. Tarabay e Tenika Davis, che raccontano il ritorno della saga: "È più violenta, ma mai in modo gratuito". In streaming. A più di dieci anni dalla fine di Spartacus, l'universo creato da Steven S. DeKnight è tornato a sorprendere con House of Ashur. Una serie che non è un sequel né un prequel - come lo era stato Gli Dèi dell'Arena per via della malattia di Andy Whitfield - ma un audace what if: e se Ashur non fosse mai morto? Da questa domanda nasce un nuovo racconto di potere, sopravvivenza e lotta di classe, capace di dialogare con il presente pur restando ancorato alla brutalità dell'antica Roma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

