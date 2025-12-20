Spariti i soldi dei condomini Indagato l’amministratore

Un amministratore di condominio riminese è indagato per appropriazione indebita aggravata nell’ambito di una vicenda che coinvolge tre complessi residenziali della città, tra cui uno situato nella zona della darsena. Nei suoi confronti la Procura di Rimini ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che chiude la fase investigativa e apre ora alla valutazione di un eventuale rinvio a giudizio. Secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, l’uomo — titolare di una ditta individuale operante nel settore dell’amministrazione condominiale — avrebbe gestito i conti correnti di tre condomìni riminesi, utilizzando in più occasioni le somme depositate per finalità estranee alle spese comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

