Sparatoria Brown University killer morto due giorni prima del ritrovamento
Neves Valente era già morto da due giorni quando è stato ritrovato dalle forze dell’ordine. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata sul corpo dell’uomo, sospettato dell’aggressione avvenuta lo scorso fine settimana alla Brown University e dell’omicidio di Nuno Loureiro, professore del Massachusetts Institute of Technology, avvenuto pochi giorni dopo. Lo ha dichiarato ieri l’ufficio del procuratore generale del New Hampshire. Le autorità hanno trovato Claudio Neves Valente, 48 anni, giovedì sera. È morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta in un magazzino del New Hampshire. Lo ha precisato il capo della polizia di Providence, il colonnello Oscar Perez. 🔗 Leggi su Lapresse.it
