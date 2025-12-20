Spacciavano all’interno di un condominio arrestati due giovanissimi

Spacciavano sostanze stupefacenti all’interno di un condominio, arrestati due giovanissimi. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 17 dicembre tra via di Villa Demidoff e via di Novoli. Durante un’attività di controllo i carabinieri sono stati avvicinati da un residente che ha segnalato la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Quasi 30 chili di hashish: arrestati due giovanissimi

Leggi anche: Terni, tentato furto in un appartamento in fase di ristrutturazione: arrestati due giovanissimi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SPACCIAVANO DROGA ALL’INTERNO DEI PROPRI CANNABIS SHOP, CONDANNATO COMMERCIANTE Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha concluso una mirata attività di controllo nel settore della commercializzazione... x.com

Cava de' Tirreni - Su La Città di giovedì 11 dicembre 2025; una notizia di qualche giorno fa degna di rilievo. Un appello per salvare il coro ligneo. Servono fondi per il restauro della struttura all'interno della Madonna dell'Olmo. #StudioComunicazioneCava #co - facebook.com facebook