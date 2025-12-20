Spaccate e furti nei negozi boom di richieste per i fondi sulla sicurezza

Firenze continua a fare i conti con furti e "spaccate" alimentando la preoccupazione tra commercianti e imprenditori, sempre più esposti ai colpi della criminalità. In risposta a una situazione che va avanti da tempo, le imprese cercano di difendersi rafforzando i sistemi di sicurezza, mentre le.

"Spaccate al Top Center episodio grave e sgradevole", interviene Confcommercio: "Colpire i negozi significa colpire il tessuto sociale ed economico della comunità" - “Si tratta di un fatto grave e sgradevole, tanto più in questo periodo di shopping natalizio, in cui i commercianti lavorano intensamente e la città dovrebbe essere vissuta in un clima di sere ... ildolomiti.it

Spaccate al Top Center di Trento, 10 negozi colpiti in una notte - Alle sei della mattina invece è scattato l'allarme al Top Center, dove una decina di negozi del primo piano del centro commerciale sono stati visitati dai ladri. rainews.it

Spaccate nelle auto, a Rovigo e non solo Attenzione a lasciare documenti e oggetti personali negli abitacoli #rovigo #lavocedirovigo #spaccate #ladri #furti - facebook.com facebook

