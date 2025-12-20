Sotto l' albero della musica piazza Cittadella è pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto
Domenica 21 dicembre piazza Cittadella diventa una grande disco a cielo aperto, uno spazio urbano trasformato in luogo di incontro, musica e movimento, pensato in modo specifico per le giovani e i giovani della città.L’appuntamento si inserisce nel programma ufficiale di Natale per Verona come. 🔗 Leggi su Veronasera.it
