Sotto l' albero della musica piazza Cittadella è pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre piazza Cittadella diventa una grande disco a cielo aperto, uno spazio urbano trasformato in luogo di incontro, musica e movimento, pensato in modo specifico per le giovani e i giovani della città.L’appuntamento si inserisce nel programma ufficiale di Natale per Verona come. 🔗 Leggi su Veronasera.it

sotto l albero della musica piazza cittadella 232 pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto

© Veronasera.it - Sotto l'albero della musica, piazza Cittadella è pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto

Leggi anche: Per capodanno piazza Saffi si trasforma in una discoteca a cielo aperto: "Musica, energia e sano divertimento. Sarà indimenticabile"

Leggi anche: Halloween in chiesa: Santa Maria Alemanna pronta a trasformarsi in discoteca, esplode la polemica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Natale per Verona - eventi del 20 dicembre; Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Sport sotto l'albero; Natale a Fano: musica, presepi e magia sotto le stelle.

sotto albero musica piazzaCapodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città - Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concertone ma albero olimpico, mercatini e mille eventi in città. milanofree.it

sotto albero musica piazzaTuba Sotto l’Albero 2025 - Il Tuba Sotto l’Albero torna a Lecco dopo aver festeggiato i suoi primi vent’anni a Ballabio, lo scorso Natale 2024. leccotoday.it

sotto albero musica piazzaLa polizia canta sotto l’albero di Natale - Oggi concerto in piazza del Coro San Sebastiano, mercatini e il trenino. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.