Sospetti in sala operatoria | Vita a rischio per un’ernia

Tutto è cominciato con un’ operazione addominale per un’ ernia inguinale - effettuata presso la Chirurgia del Bufalini - e benché nulla al momento possa dimostrare che si tratti di un caso conclamato di malasanità, la circostanza di un uomo di 64 anni ancora ricoverato in ospedale dopo oltre due mesi di gravissime complicanze, è di quelle che turbano. Se non altro perché potrebbe inquadrasi nella vicenda che ha portato alla sospensione e alla denuncia alla Procura, da parte dell’Ausl, a carico del primario dottor Fausto Catena sia per fatti simili (un altro paziente ancora in prognosi riservata dopo un’operazione all’ernia ha già sporto denuncia ai carabinieri) che per non aver sottoposto i medesimi alla valutazione del rischio prevista dall’azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

