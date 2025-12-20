Bologna, 20 dicembre 2025 – Undici famiglie, 26 persone, tra famiglie, coppie e single selezionate tramite bando pubblico e con affitti medi dal prezzo calmierato di circa 420 euro al mese. Cohousing Fioravanti 24, Lepore e Clancy spiegano come funzionerà. Video Nuovo progetto di abitare collaborativo. Al via nel cuore della Bolognina il nuovo progetto di abitare collaborativo voluto dal Comune: si tratta del cohousing Fioravanti 24 che nasce dove prima c’era il famoso centro sociale XM24 alla presenza, tra gli altri, del s indaco Matteo Lepore, della vicesindca Emily Clancy, il presidente Acer Marco Bertuzzi e la presidente del Navile Federica Mazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos casa, via al cohousing di via Fioravanti in Bolognina con 26 inquilini: come funziona

Leggi anche: Inaugurato Cohousing Fioravanti 24: “Un passo concreto contro l’emergenza abitativa”

Leggi anche: Tiene banco la rottura tra i due inquilini anche se c'è chi si domanda: «Ma sono mai stati insieme?». E metà degli inquilini lascerà la Casa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tredozio, sos casa di riposo: Serve oltre un milione.

Al via la Fondazione abitare . Sos casa, nasce l’affitto civico - Lo strumento voluto da Comune, Città metropolitana e Asp per ... msn.com

Piano Casa, cohousing e cohousing intergenerazionale allo studio del Governo - I dettagli saranno resi noti in autunno; per il momento basti sapere che sarà un piano nuovo, ambizioso, ... edilportale.com

Casa confiscata alla mafia in Canavese diventa cohousing per disabili - È qui che ieri sera, venerdì 11 aprile, è stato inaugurato “Autonomo e Connesso”, il progetto di cohousing per ... giornalelavoce.it

Mentre il mondo corre verso il Natale, nella Casa di Pina, il nostro cohousing per anziane a Ostia, otto donne hanno trovato il tempo per pensare a chi è lontano. Marcella, Angela, Liliana, Cettina, Ornella, Manuela, Anna e Maria Pia hanno lavorato a maglia - facebook.com facebook