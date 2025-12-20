Sos carcere La fiaccolata di solidarietà

Una fiaccolata davanti al carcere di Santa Caterina in Brana. È la manifestazione che hanno organizzato per lunedì 22 alle ore 18, il Circolo di Legambiente di Pistoia, la Cgil Prato-Pistoia, la Società della Ragione, Il Delfino, Libera Pistoia, Arci Pistoia, Anpi Pistoia, Mediterranea Pistoia e L’Altro Diritto. "Abbiamo deciso di trovarci per gridare che ’non si può morire di carcere’". "Il 6 dicembre 2025, un uomo di 54 anni si è tolto la vita nella Casa circondariale di Pistoia: è stata la 74esima persona detenuta che si è tolta la vita in carcere nel 2025 – si legge nel comunicato degli organizzatori –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

