Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell'incidente a Ceccano | il 43enne era tornato per Natale

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano 18 e 43 anni le vittime dell'incidente avvenuto questa notte a Ceccano: Andrea Lombardi e Luigi Ferrante erano i conducenti delle auto che si sono scontrate lungo la Provinciale 637. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Chi sono le vittime dell’incidente a Grosseto: morti una coppa di turisti e l’interprete, salvi i figli

Leggi anche: Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Frosinone, incidente tra due auto a Ceccano: morti Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, 43. Era tornato in Italia per festeggiare...; Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una...; Un ragazzino di 10 anni è morto giocando con un amico; Ripi, Furto di computer in una scuola: bottino da 40.000 euro.

sono andrea lombardi luigiIncidente a Ceccano, frontale tra auto: morti Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, di 43 - Andrea Lombardi, studente di Castro dei Volsci, e Luigi Ferrante di Ceccano erano alla guida delle due auto che si sono scontrate. msn.com

sono andrea lombardi luigiAndrea Lombardi e Luigi Ferrante morti nello scontro a Ceccano - Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre tre persone: due sono stati trasportati all'ospedale Spaziani di Frosinone e una a Roma ... ciociariaoggi.it

Frosinone, incidente tra due auto a Ceccano: morti Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, 43. Era tornato in Italia per festeggiare il Natale - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la vita ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.