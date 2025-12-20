Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell'incidente a Ceccano | il 43enne era tornato per Natale

Andrea Lombardi e Luigi Ferrante morti nello scontro a Ceccano - Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre tre persone: due sono stati trasportati all'ospedale Spaziani di Frosinone e una a Roma ... ciociariaoggi.it

Frosinone, incidente tra due auto a Ceccano: morti Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, 43. Era tornato in Italia per festeggiare il Natale - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la vita ... ilmessaggero.it

