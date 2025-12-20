Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell'incidente a Ceccano | il 43enne era tornato per Natale
Avevano 18 e 43 anni le vittime dell'incidente avvenuto questa notte a Ceccano: Andrea Lombardi e Luigi Ferrante erano i conducenti delle auto che si sono scontrate lungo la Provinciale 637. 🔗 Leggi su Fanpage.it
