Sondaggi di fine anno Meloni resta al comando | centrodestra solido Pd cresce ma non basta
Il bilancio politico di fine 2025 consegna un quadro di sostanziale stabilità ai vertici delle preferenze elettorali, con la presidente del Consiglio e l’area di centrodestra che mantengono una posizione di forza dopo tre anni di governo. L’analisi di fine anno, basata su un indicatore che incrocia dati demoscopici e dinamiche di web e social listening, restituisce l’immagine di una coalizione che non appare logorata dall’esperienza al potere e che continua a raccogliere consenso. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito del Paese con il 28,8% delle preferenze, in crescita rispetto al risultato delle politiche del 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
