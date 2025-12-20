Soluzioni zero emission Batterie intercambiabili e furgone all’idrogeno

Si è concluso il primo ciclo di attività del MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile), il progetto finanziato con 394 milioni di euro nell’ambito del PNRR, che ha mobilitato quasi 700 ricercatori e 50 partner su tutto il territorio nazionale. In particolare nello sviluppo di veicoli su strada sostenibili è stato impegnato il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, in collaborazione con Università di Bologna, Palermo, Cassino, Salerno e Stellantis – Crf, Iveco, Pirelli, Teoresi, Snam, Brembo. La collaborazione ha portato allo sviluppo di un’auto elettrica leggera e di piccole dimensioni pensata per la mobilità urbana ed extraurbana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

