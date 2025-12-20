Solstizio d'Inverno 2025 a che ora cade il 21 dicembre e cosa succede nel giorno più corto dell’anno

Il solstizio d’inverno 2025 si verifica il 21 dicembre alle 16:03 ora italiana, segnando il giorno in cui nell’emisfero settentrionale si registra il minor numero di ore di luce e la notte più lunga dell’anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Solstizio d’inverno 2025: quando sarà e l’ora esatta del giorno più corto Leggi anche: Solstizio d’inverno, un giorno importante: è il giorno più corto nell’emisfero boreale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Solstizio d'inverno 2025, data e cosa sapere sul giorno più corto dell'anno; Solstizio d'inverno 2025: dalla data al significato, fino ai modi per celebrare il giorno più corto dell'anno; Solstizio d’inverno 2025, cosa succede in astronomia, quando cade e perché è il giorno più corto dell’anno; Meteo - Tra pochi giorni il solstizio d'inverno, tutto quello che c'è da sapere. Solstizio d’inverno 2025: ecco quando cade e perché non ha sempre la stessa data - Quando cade il solstizio d'inverno e perché non ha una data fissa? meteo.it

Il 21 dicembre è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno: le curiosità (e perché la data non è sempre la stessa) - Quest'anno il solstizio d'inverno cadrà esattamente domenica 21 dicembre alle 16:03 ora italiana: è un vero e proprio evento astronomico che segna ufficialmente l' inizio dell'inverno nell'emisfero bo ... corriere.it

Solstizio d'inverno 2025, data e cosa sapere sul giorno più corto dell'anno - Questo evento astronomico, che avviene solitamente tra il 20 e il 23 dicembre nell’emisfero settentrionale, coincide con il giorno di minor luce e la notte più lunga. tg24.sky.it

Allerta Meteo, sarà un Bianco Natale! Il Solstizio d'Inverno innesca il grande freddo: irruzione polare marittima porta Neve abbondante su Italia, Francia, Spagna, Marocco e Algeria! - facebook.com facebook

Allerta Meteo, sarà un Bianco Natale! Il Solstizio d'Inverno innesca il grande freddo: irruzione polare marittima porta Neve abbondante su Italia, Francia, Spagna, Marocco e Algeria! x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.