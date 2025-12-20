Sole relax e cultura L’inverno da sogno di Costa
Sono molte le possibilità offerte da Costa Crociere per questo inverno per chi vuol trascorrere una vacanza di qualche giorno. Si parte con Costa Smeralda, che propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. La nave parte da Savona ogni sabato, per visitare Marsiglia, Barcellona, La GouletteTunisi, Palermo e CivitavecchiaRoma. Dopo aver lasciato Barcellona, la nave raggiunge il ‘Balearic sea darkest spot’, nel punto più buio del mare delle Baleari, dove la nave si posiziona per consentire agli ospiti di godersi uno spettacolare ‘mare di stelle’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
