Sono molte le possibilità offerte da Costa Crociere per questo inverno per chi vuol trascorrere una vacanza di qualche giorno. Si parte con Costa Smeralda, che propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. La nave parte da Savona ogni sabato, per visitare Marsiglia, Barcellona, La GouletteTunisi, Palermo e CivitavecchiaRoma. Dopo aver lasciato Barcellona, la nave raggiunge il ‘Balearic sea darkest spot’, nel punto più buio del mare delle Baleari, dove la nave si posiziona per consentire agli ospiti di godersi uno spettacolare ‘mare di stelle’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sole, relax e cultura. L’inverno da sogno di Costa

Leggi anche: I migliori hotel sulle piste da sci delle Dolomiti, 9 posti da sogno per unire sport, relax, spa, lusso, praticamente tutto

Leggi anche: Dalle Dolomiti alla Toscana, i migliori hotel con spa dove trascorrere weekend all’insegna di relax, trattamenti, saune & co. Anche da sole!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sole, relax e cultura. L’inverno da sogno di Costa - Sono molte le possibilità offerte da Costa Crociere per questo inverno per chi vuol trascorrere una vacanza di qualche ... quotidiano.net