Soldi sì asset russi no Per l’Unione non è più Ucraina ad ogni costo

Chi entra papa esce cardinale. L'adagio tagliato sulle sacre stanze vaticane si adatta perfettamente al conclave brussellese. L' accordo siglato nella notte tra giovedì e venerdì ha ribaltato una partita . il manifesto.

Guerra Ucraina, maxi prestito Ue e Kiev evita il default: «Intoccabili gli asset» - che Ursula von der Leyen e Friedrich Merz avevano cercato ... ilmessaggero.it

"Asset russi per finanziare l'Ucraina? Putin pronto a reagire, danni per l'Italia da miliardi di euro”, così l’esperto svela tutti i rischi - L’ Unione Europea potrebbe davvero utilizzare gli asset russi congelati per finanziare la guerra in Ucraina? affaritaliani.it

I leader europei volevano utilizzare gli asset russi per continuare a finanziare la guerra in Ucraina. Non ci sono riusciti. E allora che fanno Vanno avanti lo stesso. Ieri il Consiglio europeo ha deciso di garantire all’Ucraina altri 90 miliardi di euro di soldi nostri. - facebook.com facebook

Articolo chiuso ieri alle 21.30. L’accordo al Consiglio Ue è stato trovato alle 3 del mattino. La Ue darà i soldi a Kiev ma non userà gli asset. Abbiamo salvato la faccia ma non abbiamo avuto coraggio. Hanno “vinto” le “buone ragioni” di Trump e Putin. x.com

