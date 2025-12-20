Sogni di Note il nuovo programma di Casa Radio | quando la Musica torna a essere un luogo per sognatori veri – INTERVISTA ESCLUSIVA

Un nuovo format radiofonico racconta la musica emergente attraverso storie autentiche, ascolto profondo e una visione culturale che mette l'artista e il suo percorso al centro. A parlare di questa interessante esperienza l'ideatore del progetto Claudio Germanò e Paolo Leccese, Direttore Editoriale del mezzo digitale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

