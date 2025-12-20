Non può certo definirsi contenta Sofia Goggia per quanto accaduto oggi in Val d’Isere. Certo, rimane l’ottavo posto in 1’42?16, ma quel 42 sarebbe stato con buone probabilità 41 se non ci fosse stato un problema non indifferente a metà percorso che le ha, di fatto, tarpato le ali. A spiegarlo ai microfoni della Rai è lei stessa: “ Sicuramente ho usato gli sci vecchi, nelle nuove stiamo usando i nuovi. Nella parte alta bene, sicuramente ero molto veloce, in quella curva voglio veder bene il video. Ho preso un buco, una rincalcata, ma non penso di aver fatto un errore tecnico, mi sentivo abbastanza in spinta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia: “Non è stato un errore tecnico, ho preso una buca. Occasione buttata”

Leggi anche: Sofia Goggia svetta in prova in Val d’Isere: “Non ho forzato minimamente, studiata la situazione”

Leggi anche: A 21 anni trovai una lettera e scoprii di avere una sorella. L’ho buttata in faccia a mio padre e gli ho detto: ‘Vergognati”: la storia di Massimo Dapporto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sofia Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" - Il titolo di una stagione, probabilmente la più importante della sua carriera già straordinaria. tuttosport.com

Massimo Giletti è fidanzato oppure no?/ Smentite le voci su un flirt con la sciatrice Sofia Goggia - Intanto è stato smentito (in parte) il flirt con la sportiva Sofia Goggia Da lunedì 22 settembre tornerà in onda Massimo Giletti con Lo stato ... ilsussidiario.net

Sofia Goggia: «Avevo perso il fuoco, pensai di smettere, Baggio mi disse: "Decidi per te stessa, il resto sono paranoie". Brignone? Infortunio peggiore del mio, ma è stato il ... - A un mese dalla Coppa del Mondo di sci, con le Olimpiadi italiane che incombono (mancano quattro mesi e mezzo a Milano Cortina 2026), Sofia Goggia ha raccontato la sua carriera, fatta di discese ... brescia.corriere.it

Sofia Goggia continua a convincere il Val d'Isere: il bilancio dopo le prove - facebook.com facebook

Sofia Goggia, talento esemplare ! Un altro grande risultato, non solo sugli sci puntando al massimo per le Olimpiadi di Milano Cortina, ma anche nella vita di tutti i giorni, che prevede come per tanti suoi coetanei, l’impegno nello studio. Con questo suo “interm x.com