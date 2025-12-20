Società casertana premiata da ' Il Sole 24 Ore'

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una società di Caserta ha ricevuto un riconoscimento da 'Il Sole 24 Ore'. In occasione del 160° anniversario del quotidiano, che ha celebrato il suo traguardo a Milano insieme ai principali partner, si evidenzia l'importanza delle collaborazioni e del contributo locale nel contesto economico nazionale.

In occasione dei 160 anni dalla fondazione de "Il Sole 24 Ore", lo storico quotidiano economico ha celebrato con i maggiori partner lo speciale compleanno nella città di Milano.  Proprio in questa circostanza dal forte valore simbolico, il Gruppo 24ore ha rinsaldato il rapporto con Arkipiù nota. 🔗 Leggi su Casertanews.it

societ224 casertana premiata da il sole 24 ore

© Casertanews.it - Società casertana premiata da 'Il Sole 24 Ore'

Leggi anche: Snatt premiata dalla giuria del Sole 24 Ore: sostenibilità 2025

Leggi anche: FIlatelia, un francobollo per celebrare “Il Sole 24 Ore”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.