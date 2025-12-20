Snowboard alpino sei azzurri superano le qualificazioni nello parallelo di Davos

A Davos, in Svizzera, si svolge il primo slalom parallelo stagionale di snowboard alpino valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Tra i quindici italiani partecipanti, sei sono riusciti a superare le qualificazioni, accedendo agli ottavi di finale: tre uomini e tre donne. La competizione prosegue con l’obiettivo di ottenere buoni risultati per la stagione in corso. Snowboard alpino, sei azzurri superano le qualificazioni nello parallelo di Davos.

A Davos, in Svizzera, si tiene il primo slalom parallelo (specialità non olimpica) stagionale valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino: nelle qualificazioni, dei quindici azzurri al via, approdano agli ottavi di finale in sei, tre uomini ed altrettante donne. Nelle qualificazioni maschili il miglior tempo assoluto dell'austriaco Arvid Auner, primo in 50.77, davanti all'azzurro Aaron March, secondo a 0.15, ed al bulgaro Tervel Zamfirov, terzo a 0.20. Si qualificano alla fase finale anche Gabriel Messner, sesto a 0.53, e Maurizio Bormolini, 14° a 1.18. Non ce la fanno, invece, Daniele Bagozza, 17° e primo degli esclusi, a 1.

