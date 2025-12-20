Slittino Mueller Haugsjaa vincono a Lake Placid Nagler Malleier sfiorano il podio
Gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa hanno vinto la gara di doppio andata in scena a Lake Placid, località statunitense che ospita la terza tappa della Coppa del Mondo di slittino. Dopo il rinvio di un giorno a causa delle avverse condizioni meteo palesatesi ieri, il budello americano si è presentato in perfette condizioni per ospitare un’intensa giornata di gare e i padroni di casa hanno prontamente fatto centro. I Campioni del Mondo juniores hanno siglato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda hanno firmato il terzo parziale, chiudendo con il crono complessivo di 1:27. 🔗 Leggi su Oasport.it
