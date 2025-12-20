Slittino alpino | Italia trionfale nella prima tappa Podi a raffica vince Daniel Gruber

20 dic 2025

La nuova stagione di Coppa del Mondo di slittino alpino (ex slittino naturale) si apre subito nel segno dei colori azzurri. Sul budello austriaco di Obdach-Winterleiten, teatro della tappa inaugurale, l’Italia risponde presente conquistando podi a raffica. È nel singolo maschile che l’Italia fa la voce grossa, monopolizzando le prime posizioni con una prestazione di squadra eccezionale. A trionfare è  Daniel Gruber, che ferma il cronometro sul tempo complessivo di 2’01?84. A completare il podio tutto italiano sono Hannes Unterholzner, a soli 4 centesimi di ritardo, e Mathias Troger. Nel singolo femminile la vittoria va all’austriaca  Riccarda Rütz, dominatrice assoluta di giornata con il miglior tempo in entrambe le discese (2’04?51 totale). 🔗 Leggi su Oasport.it

