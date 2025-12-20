La nuova stagione di Coppa del Mondo di slittino alpino (ex slittino naturale) si apre subito nel segno dei colori azzurri. Sul budello austriaco di Obdach-Winterleiten, teatro della tappa inaugurale, l’Italia risponde presente conquistando podi a raffica. È nel singolo maschile che l’Italia fa la voce grossa, monopolizzando le prime posizioni con una prestazione di squadra eccezionale. A trionfare è Daniel Gruber, che ferma il cronometro sul tempo complessivo di 2’01?84. A completare il podio tutto italiano sono Hannes Unterholzner, a soli 4 centesimi di ritardo, e Mathias Troger. Nel singolo femminile la vittoria va all’austriaca Riccarda Rütz, dominatrice assoluta di giornata con il miglior tempo in entrambe le discese (2’04?51 totale). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino alpino: Italia trionfale nella prima tappa. Podi a raffica, vince Daniel Gruber

Leggi anche: Podi a raffica per l’Italia nella domenica degli sport invernali. E arrivano anche le vittorie

Leggi anche: Pattinaggio velocità, Italia protagonista ad Hamar: due podi nella tappa norvegese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Slittino, coppa del mondo: Italia vince staffetta mista a Park City.

Passo Oclini, il comprensorio sciistico per tutta la famiglia! @oclini.dolomites Un luogo magico, estate e inverno, che non stanca mai! Sci alpino, sci di fondo, pista da slittino, ciaspolate, passeggiate, malghe… da Passo Oclini trascorriamo da sempre delle be - facebook.com facebook

Freeride, sci alpinismo da urlo, una nuova pista da slittino e baby snow park appena rinnovato. In più, sconti e voucher. x.com