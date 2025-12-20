Slittino | a Lake Placid torna alla vittoria Julia Taubitz Verena Hofer in top-10

Seconda tappa nordamericana per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile, la terza della stagione: a Lake Placid, negli Stati Uniti, torna alla vittoria Julia Taubitz. La dominatrice della passata sfera di cristallo, mai ancora sul podio dopo Winterberg e Park City timbra il cartellino sul ghiaccio nella contea di Essex. Grazie al miglior tempo assoluto nella run decisiva (44.334), Taubitz ha fermato il cronometro sul tempo totale di 1:28.824, scavalcando tutte le avversarie e rimontando due posizioni verso la vittoria, la numero venti a livello individuale della carriera. Alle sue spalle, il podio parla americano, per la gioia del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

