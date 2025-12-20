Primo out pesante in stagione per Simone Deromedis. L’azzurro si è infatti fermato ai quarti di finale in occasione della gara-1 valida per la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross in scena questo fine settimana in Italia, precisamente sulle nevi di San Candido. Prova un po’ contratta per il nostro portacolori che, per l’occasione, ha perso la leadership della classifica generale, adesso in mano di Reece Howden. Nello specifico il nativo di Trento, non impeccabile già nelle fasi di qualificazione, dopo aver passato gli ottavi da secondo della classe dietro Nicolas Raffort si è reso artefice ai quarti di un’uscita dal cancelletto molto lenta che lo ha costretto a realizzare una prova di rincorsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skicross: passo falso di Deromedis nella gara-1 di San Candido. Howden ne approfitta

Leggi anche: LIVE Skicross, Innichen 2025 in DIRETTA: dominio assoluto di Howden a San Candido! Settimo Zuech con Deromedis infortunato

Leggi anche: Skicross, la Coppa del Mondo sbarca in Italia: Simone Deromedis da leader a San Candido

