Sisma 2022 Ancona punta a incassare sessanta milioni
Una pioggia di milioni di euro sulla città per le opere danneggiate dal sisma del novembre 2022. Sono 100 quelli messi a disposizione dallo Stato e 73 quelli che l’amministrazione comunale dovrebbe spendere per effettuare gli interventi di messa in sicurezza, recupero e ristrutturazione. È almeno quello che sperano gli amministratori dorici, in particolare i vertici dell’area lavori pubblici guidati dall’assessore Stefano Tombolini che giovedì, in sede di giunta, ha promosso una serie di delibere, ben 6, finalizzate proprio alla presentazione di alcune decine di progetti attraverso altrettanti ‘Documenti di indirizzo alla progettazione’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
