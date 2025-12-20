SiriaNyt | raid aerei Usa a basi Isis

23.20 Gli Stati Uniti hanno avviato attacchi aerei contro lo Stato Islamico in Siria, dando seguito alla promessa del Presidente Donald Trump di vendicare la morte di due soldati americani uccisi sabato in un attentato terroristico nella parte centrale del Paese. Lo riporta il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana. Caccia americani, elicotteri e colpi di artiglieria hanno preso di mira decine di siti sospetti dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico in numerose località della Siria centrale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Siria, soldato Usa ferito in attacco a convoglio anti Isis

Leggi anche: Usa, Siria alleato contro l’Isis dopo visita Al Jolani. Senato ok stop shutdown

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'escalation Usa-Venezuela potrebbe sfociare a breve in raid aerei - Porti, aeroporti e basi militari del Venezuela sono finiti nel mirino dell'amministrazione Trump, pronta a bombardarli in quanto rappresentano "punti di collegamento tra le bande del narcotraffico e ... avvenire.it

Usa pronti a colpire il Venezuela: imminente attacco aereo alle basi militari dei narcos. Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran - Secondo indiscrezioni stampa Washington starebbe valutando nelle prossime ore raid aerei contro il cartello Soles. milanofinanza.it

aereo usa - est Anatolia Turchia: primo raid aereo Usa anti- agi.it