Siria | Usa colpiti oltre 70 obiettivi Isis

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 dic. (LaPresse) – Sono stati oltre 70 gli obiettivi dell’Isis sinora colpiti dagli Stati Uniti nell’ambito dell’operazione ‘Hawkeye strike’ in Siria. Lo comunica il Comando centrale americano (Centcom) in una nota pubblicata su X. “Le forze del Centcom hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d’attacco e artiglieria – si legge – Anche le forze armate giordane hanno fornito supporto con aerei da combattimento. L’operazione ha impiegato oltre 100 munizioni di precisione contro infrastrutture e siti di armi noti dell’Isis”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

