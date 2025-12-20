Roma, 20 dic. (LaPresse) – Sono stati oltre 70 gli obiettivi dell’Isis sinora colpiti dagli Stati Uniti nell’ambito dell’operazione ‘Hawkeye strike’ in Siria. Lo comunica il Comando centrale americano (Centcom) in una nota pubblicata su X. “Le forze del Centcom hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d’attacco e artiglieria – si legge – Anche le forze armate giordane hanno fornito supporto con aerei da combattimento. L’operazione ha impiegato oltre 100 munizioni di precisione contro infrastrutture e siti di armi noti dell’Isis”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria: Usa, colpiti oltre 70 obiettivi Isis

Leggi anche: Raid Usa contro l’Isis in Siria: colpiti decine di obiettivi

Leggi anche: Siria,Nyt: raid aerei Usa a basi Isis

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Rappresaglia USA contro l'ISIS in Siria. Witkoff oggi vede i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia - Gli USA: Colpiti 70 obiettivi Isis in Siria, altri attacchi seguiranno; Usa, colpiti 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria; Attacchi aerei americani in Siria; Siria, attacchi aerei degli Usa contro postazioni Isis.

Siria: Usa, colpiti oltre 70 obiettivi Isis - Sono stati oltre 70 gli obiettivi dell'Isis sinora colpiti dagli Stati Uniti nell'ambito dell'operazione 'Hawkeye strike' in Siria. lapresse.it