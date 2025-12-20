Siria Trump colpisce l’Isis | Rappresaglia molto seria come avevo promesso
L'operazione "Occhio di Falco", messa a segno in risposta diretta alla "efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria" per mano dello Stato Islamico, dello scorso 13 dicembre, ha colpito più di 70 obiettivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Siria, Trump colpisce l’Isis: “Rappresaglia molto seria, come aveva promesso”
Leggi anche: Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis. Trump: “Ritorsione molto seria”
Dall’Australia alla Siria l’Isis colpisce ancora Trump | Ci saranno gravi ritorsioni.
Attacchi americani in Siria. Trump: 'Abbiamo colpito l'Isis con una fortissima rappresaglia' - Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth che gli attacchi in Siria sono una "fortissima rappresaglia" contro l'Isis. ansa.it
Trump attacca l'Isis in Siria: uccisi 5 uomini - Sharaa sta lavorando duramente, Damasco avrà un futuro promettente se lo SDtato ... avvenire.it
Attacchi Usa in Siria, colpiti 70 obiettivi dell’Isis: 5 morti - Almeno cinque membri dell’Isis, tra cui un leader di cellula, sono stati uccisi durante gli attacchi statunitensi avvenuti durante la notte nell’est della Siria. ilsole24ore.com
Trump: «In Siria fortissima rappresaglia come avevo promesso» - facebook.com facebook
#Trump assiste al ritorno dei soldati statunitensi uccisi in #Siria x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.