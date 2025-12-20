L'operazione "Occhio di Falco", messa a segno in risposta diretta alla "efferata uccisione di coraggiosi patrioti americani in Siria" per mano dello Stato Islamico, dello scorso 13 dicembre, ha colpito più di 70 obiettivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Siria, Trump colpisce l’Isis: “Rappresaglia molto seria, come aveva promesso”

Leggi anche: Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis. Trump: “Ritorsione molto seria”

Leggi anche: Dall’Australia alla Siria, l’Isis colpisce ancora. Trump: “Ci saranno gravi ritorsioni”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dall’Australia alla Siria l’Isis colpisce ancora Trump | Ci saranno gravi ritorsioni.

Attacchi americani in Siria. Trump: 'Abbiamo colpito l'Isis con una fortissima rappresaglia' - Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth che gli attacchi in Siria sono una "fortissima rappresaglia" contro l'Isis. ansa.it