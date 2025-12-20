Siria Trump annuncia l' attacco contro l' Isis in un comizio in Carolina del Nord

Venerdì l’amministrazione Trump ha lanciato attacchi militari in Siria per “eliminare” i combattenti e i siti di armi dello Stato Islamico, in rappresaglia per un’imboscata in cui sono morti due soldati statunitensi e un interprete civile americano quasi una settimana fa. Il presidente Donald Trump ha promesso “ritorsioni molto gravi” dopo la sparatoria nel deserto siriano, di cui ha attribuito la responsabilità all’Isis. Le vittime facevano parte di centinaia di soldati statunitensi schierati nella Siria orientale come parte di una coalizione che combatte il gruppo terroristico. Durante un discorso tenuto venerdì sera nella Carolina del Nord, il presidente ha definito l’operazione un “attacco massiccio” che ha eliminato “ i criminali dell’Isis in Siria che stavano cercando di riorganizzarsi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

