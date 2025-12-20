Le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato in Siria l’operazione militare denominata “Hawkeye Strike”, mirata a eliminare combattenti dello Stato Islamico, infrastrutture e depositi di armi del gruppo jihadista. L’azione rappresenta una risposta diretta all’attacco del 13 dicembre contro le forze statunitensi a Palmira, nel quale hanno perso la vita tre militari americani. A darne notizia è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, che in un messaggio pubblicato su X ha confermato l’operazione contro l’Isis sul territorio siriano. Secondo quanto comunicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), le forze americane hanno colpito oltre 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Siria, scatta l'operazione Usa "Hawkeye Strike" contro l'Isis: colpiti oltre 70 obiettivi

