Siria scatta l’operazione Usa Hawkeye Strike contro l’Isis | colpiti oltre 70 obiettivi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato in Siria l’operazione militare denominata “Hawkeye Strike”, mirata a eliminare combattenti dello Stato Islamico, infrastrutture e depositi di armi del gruppo jihadista. L’azione rappresenta una risposta diretta all’attacco del 13 dicembre contro le forze statunitensi a Palmira, nel quale hanno perso la vita tre militari americani. A darne notizia è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth, che in un messaggio pubblicato su X ha confermato l’operazione contro l’Isis sul territorio siriano. Secondo quanto comunicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), le forze americane hanno colpito oltre 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

siria scatta l8217operazione usa hawkeye strike contro l8217isis colpiti oltre 70 obiettivi

© Laprimapagina.it - Siria, scatta l’operazione Usa “Hawkeye Strike” contro l’Isis: colpiti oltre 70 obiettivi

Leggi anche: Siria: Usa, colpiti oltre 70 obiettivi Isis

Leggi anche: Raid Usa contro l’Isis in Siria: colpiti decine di obiettivi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Siria, a mezzanotte scatta la tregua - Entra in vigore alla mezzanotte tra venerdì e sabato l'accordo sul cessate il fuoco di due settimane in Siria. avvenire.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.