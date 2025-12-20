Siria pioggia di fuoco Usa sull’Isis Trump Chi minaccia gli Stati Uniti sarà colpito più duramente che mai

Gli Stati Uniti hanno lanciato una vasta offensiva aerea e terrestre contro lo Stato Islamico in Siria centrale, colpendo oltre 70 obiettivi in quella che il Comando centrale americano ha definito l'operazione " Hawkeye Strike ". L'azione militare, annunciata dal Comando centrale americano (Centcom), rappresenta una delle più intense operazioni anti-Isis degli ultimi mesi ed è stata condotta con il supporto delle forze armate giordane, impegnate con aerei da combattimento. Secondo la nota diffusa dal Centcom su X, l'operazione ha impiegato oltre 100 munizioni di precisione, utilizzando caccia, elicotteri d'attacco e artiglieria contro infrastrutture, depositi di armi e siti operativi noti dell'Isis in diverse località della Siria centrale.

Usa, Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco - Israele e la Siria hanno "concordato un cessate il fuoco, sottoscritto da Turchia, Giordania e i paesi vicini. ansa.it

Glui Usa: «Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco». Netanyahu invita il Papa: «Siamo vicini a un accordo sugli ostaggi» - «Sono in contatto con il Cardinale Pizzaballa che assieme al patriarca Teofilo sta entrando a Gaza con un carico di 500 tonnellate di aiuti per la popolazione civile. ilmessaggero.it

