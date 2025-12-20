Siria gli Usa attaccano | Colpiti oltre 70 obiettivi Isis
Sono stati oltre 70 gli obiettivi dell’Isis sinora colpiti dagli Stati Uniti nell’ambito dell’ operazione ‘Hawkeye strike’ in Siria. Lo comunica il Comando centrale americano (Centcom) in una nota pubblicata su X. “Le forze del Centcom hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d’attacco e artiglieria – si legge – Anche le forze armate giordane hanno fornito supporto con aerei da combattimento. L’operazione ha impiegato oltre 100 munizioni di precisione contro infrastrutture e siti di armi noti dell’Isis”. Per l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom, “questa operazione è fondamentale per impedire all’Isis di ispirare complotti terroristici e attacchi contro il territorio statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it
