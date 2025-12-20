Siria attacco Usa su obiettivi Isis | colpiti 70 obiettivi le immagini dell' esercito

Venerdì l’amministrazione Trump ha lanciato attacchi militari in Siria per “eliminare” i combattenti e i siti di armi dello Stato Islamico, in rappresaglia per un’imboscata in cui sono morti due soldati statunitensi e un interprete civile americano quasi una settimana fa. Un funzionario statunitense lo ha descritto come un attacco “su larga scala” che ha colpito 70 obiettivi in??aree della Siria centrale dotate di infrastrutture e armi dell’Isis. Un altro funzionario statunitense, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di operazioni delicate, ha affermato che sono previsti ulteriori attacchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

