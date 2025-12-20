Sindacati contro il Comune | Contrari alla riduzione del Fondo per le risorse decentrate
Le organizzazioni sindacali e le Rsu del Comune di Copparo esprimono una “netta e ferma contrarietà alla decisione dell’Amministrazione di ridurre in modo significativo, per il 2025, l'impegno economico per il Fondo delle risorse decentrate. Una scelta unilaterale che incide direttamente sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Comune di Montesarchio, incremento del Fondo delle risorse decentrate: 150 mila euro per i dipendenti comunali
Leggi anche: Il sindacato Csa Ral dice no all'accordo sul fondo risorse decentrate per i dipendenti comunali: "Servono più soldi"
Offerta formativa delle scuole superiori pugliesi, i sindacati: Decaro fermi riforma della Regione; Vendita Amsef, l'opposizione minaccia la mobilitazione: Siamo contrari alla decisione; Il sindacato messicano nega che il capo del cartello fosse il loro segretario, le indiscrezioni mostrano il contrario.
Cisl e Uil contro il Comune di Rapallo: «Contratti scaduti e bilanci comunali, basta scaricare responsabilità sui lavoratori» - «Contratti scaduti e bilanci comunali: basta scaricare le responsabilità sui lavoratori». radioaldebaran.it
Taxi, i sindacati di categoria contro Uber: «A Bologna non serve, non possono chiedere licenze al Comune» - «Uber non è nella posizione di chiedere un aumento delle licenze taxi al Comune, che farà le sue valutazioni con le associazioni di categoria, e i dati forniti sono fuorvianti». corrieredibologna.corriere.it
Sindacati contro giunta: tensione in Comune - Tensione in comune, a San Benedetto, dopo la pubblicazione di una delibera di Giunta datata 16 settembre. ilrestodelcarlino.it
Rinnovato del contratto collettivo decentrato integrativo tra Comune e sindacati Garza: «Ora più fondi dallo Stato» - facebook.com facebook
Bologna, il Comune approva il bilancio ma i sindacati non firmano l’accordo: «Mancano le risorse per i dipendenti comunali» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.