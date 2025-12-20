Sindacalista nel mirino dei vertici del Ruggi di Salerno | solidarietà da Mario Polichetti dell’Udc 

La situazione al Ruggi di Salerno evidenzia le difficoltà e le tensioni che interessano il personale sanitario, in particolare chi si impegna a segnalare irregolarità. La vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi, mette in luce le sfide legate alla tutela dei lavoratori nel contesto ospedaliero. La solidarietà espressa da Mario Polichetti dell’Udc sottolinea l’importanza di sostenere chi si impegna per la trasparenza e la difesa dei dir

Tempo di lettura: 2 minuti In un momento delicato per il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi” di Salerno, la vicenda della dottoressa Silvana Annunziata, sindacalista del Fisi e dipendente della struttura, richiama l’attenzione sull’importanza della tutela dei lavoratori che segnalano irregolarità nell’interesse della pubblica utilità. La dottoressa Annunziata ha infatti sollevato questioni critiche relative al corretto funzionamento dell’Azienda e, a seguito di tali segnalazioni, si è trovata al centro di provvedimenti disciplinari. “Chi ha giudicato una collega per aver agito nell’interesse della collettività deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità – dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc – Non si tratta solo di una questione personale, ma di rispetto verso la morale collettiva, la legalità e la storia delle istituzioni sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

