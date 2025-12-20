Silvia Piancazzo l' amica di Bibbi Bellucci | Temevo di restare paralizzata Ora devo vivere per due e realizzare anche i suoi sogni

Silvia Piancazzo sopravvissuta allo schianto in cui è morta Beatrice Bellucci: «Temevo di restare paralizzata. Ora devo vivere per due e realizzare anche i suoi sogni» - «Adesso inizio a vedere la realtà: mi sono alzata in piedi, ho avuto paura di restare paralizzata, invece riesco a fare quei cinque passi. msn.com

Silvia Piancazzo, come sta l'amica di Beatrice Bellucci sopravvissuta all'incidente sulla Colombo: «Milza asportata, numerose fratture» - Silvia Piancazzo era alla guida dell'auto, una Mini Cooper, mentre Beatrice Bellucci era accanto a lei, al lato passeggeri. leggo.it

Incidente via Colombo, la festa di Silvia Piancazzo al San Camillo nel nome di «Bibbi»: «Mi avete aiutato a rinascere» x.com

Il racconto di Silvia Piancazzo che torna a casa dopo l'incidente sulla Colombo, a Roma - facebook.com facebook

